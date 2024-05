Tout ce que vous devez savoir sur le Samsung A35

Sorti officiellement le 14 mars 2024, le Samsung Galaxy A35 était l’un des smartphones les plus attendus par les amoureux des appareils de la marque sud-coréenne. À travers ce modèle, le concepteur fait à nouveau preuve d’innovation en termes d’esthétique et de fonctionnalités. Découvrez à quoi vous devez vous attendre avec l’A35 de Samsung.

Un design novateur

Le Samsung Galaxy A35 présente un design élégant, à la fois unique et moderne. De dimensions 161,7 x 78 x 8,2 mm pour 209 grammes, il est moins compact, mais léger et facile à manipuler. Son dos est vitré, avec un cadre conçu en polycarbonate. Cela réduit considérablement le poids du téléphone et le rend compatible avec les coques Ploonk.

L’appareil est prévu pour être disposé verticalement comme l’indique l’orientation de ses trois modules photo. Il est équipé d’une Key Island qui permet d’accéder facilement aux boutons d’alimentation et de volume. En ce qui concerne l’écran, le Samsung A35 a une interface de 6,6 pouces. Il occupe 85,12 % de la face avant de l’appareil.

L’écran Super Amoled de 6,6 pouces Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et 390 ppp est revêtu du Corning Gorilla Glass Victus+. Il s’agit d’un revêtement qui résiste aux chutes et même aux rayures. Le moniteur dispose d’un mode adaptatif par défaut ayant un taux de rafraîchissement de 60 et 120 Hz. Il dispose aussi d’un mode proposant un taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz.

Le Samsung A35 est alors conçu pour offrir une expérience appréciable aux utilisateurs en répondant à leurs besoins quotidiens. Son rapport écran/corps élevé ainsi que ses bordures minimales garantissent une meilleure immersion avec ce téléphone moderne.

Un triple appareil photo

La photographie est l’une des fonctionnalités qui ont connu des améliorations avec le Galaxy A35. Le fabricant a équipé l’appareil d’un triple module photo avec un capteur photo principal de 50 Mpx, comparé aux 48 Mpx du modèle précédent. Il s’accompagne d’une optique grand-angle (f/1,8), un ultra grand-angle (f/2,2) de 8 Mpx et un module macro (capteur de 5 Mpx) qui sert d’accessoire.

L’appareil photo du Samsung A35 offre une certaine finesse des détails ainsi qu’une meilleure restitution des petits éléments. Il s’occupe du traitement logiciel des photos en accentuant le lissage des images. Il applique même des recadrages sans impacter la qualité des prises de vue. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter pour la netteté des images capturées, même protégée avec une coque samsung A35.

En termes de vidéos, le smartphone peut capturer jusqu’à 30 images par seconde en 4K avec le module photo arrière. Il est capable de tourner à 60 i/s en Full HD grâce à la caméra frontale.

Une batterie autonome + charge rapide

À l’instar des derniers modèles de la gamme, le Galaxy A35 a une autonomie assurée par une batterie de 5000 mAh. Cette dernière est compatible avec la recharge à 25 W, avec un temps de charge avoisinant les 1 h 26 min.

Bien que le fabricant n’apporte pas de nouveauté en termes de vitesse de recharge, l’autonomie est relativement suffisante pour un smartphone de cette catégorie. Notez que le Galaxy A35 est favorable pour quatre ans de mises à jour Android et cinq de patchs de sécurité. Cela garantit une bonne durabilité à l’appareil.