Dans un secteur télécom de plus en plus concurrentiel, les revendeurs doivent proposer à leurs clients des solutions de connectivité performantes, fiables et suffisamment différenciantes pour se distinguer. Parmi les technologies capables de répondre à ces exigences, la FTTO (Fiber To The Office) en marque blanche s’impose comme un levier stratégique.

Elle combine très haut débit, disponibilité maximale et qualité de service premium, tout en permettant aux revendeurs de la commercialiser sous leur propre identité.

Une connectivité très haut débit, sans contrainte d’infrastructure

La FTTO repose sur une fibre dédiée à chaque entreprise. Elle offre des débits symétriques, constants et totalement indépendants des usages environnants. Contrairement à la FTTH (Fiber To The Home), basée sur un réseau mutualisé, la bande passante est ici réservée exclusivement au client final. Résultat : des performances stables, même lors d’utilisation importante

Cette architecture représente un atout majeur pour les revendeurs de services télécoms. Ils peuvent intégrer à leur catalogue une solution très haut de gamme sans investir dans le déploiement d’infrastructures ni mobiliser des compétences techniques avancées. L’opérateur d’infrastructure gère le réseau et l’ingénierie ; le revendeur, lui, conserve la relation commerciale et renforce son image d’expert.

Répondre aux nouveaux usages numériques des entreprises

Les besoins numériques des organisations évoluent rapidement : interconnexion de sites distants, visioconférences en haute définition, échanges massifs de données, migration vers le cloud, télétravail sécurisé…

Face à ces usages exigeants, la FTTO apporte une réponse fiable, performante et durable.

Ses débits symétriques optimisent les outils collaboratifs et les applications SaaS.

Les SLA (engagements de service) renforcés garantissent un niveau de performance stable et mesurable, parfaitement adapté aux environnements critiques. La possibilité de faire évoluer les débits accompagne naturellement la croissance des entreprises ou leurs pics d’activité.

Pour les revendeurs, la FTTO devient ainsi un argument commercial particulièrement convaincant, en particulier auprès des secteurs où la continuité de service est essentielle : industrie, finance, santé, collectivités ou entreprises multisites.

La marque blanche : un atout pour enrichir son catalogue et fidéliser ses clients

Le modèle en marque blanche renforce encore l’intérêt de la FTTO. Le client final échange exclusivement avec la marque du revendeur, qui demeure son interlocuteur unique, tandis que l’opérateur assure en coulisses le support technique avancé.

Cette organisation présente plusieurs atouts majeurs : elle valorise immédiatement l’image du revendeur grâce à une technologie premium, elle contribue à développer son chiffre d’affaires en apportant une source de revenus récurrents, et elle renforce la fidélisation grâce à une qualité de service stable, soutenue par des SLA stricts qui réduisent fortement le churn.

Stelogy : un allié FTTO privilégié pour les revendeurs

Parmi les acteurs proposant de la FTTO en marque blanche, Stelogy se distingue par un modèle pensé pour accompagner durablement ses 500 partenaires.

Sa force réside dans un réseau multi-opérateurs couvrant l’ensemble du territoire, grâce à des intégrations avec Bouygues Telecom, Orange, SFR, Ielo, Axione, Covage et d’autres opérateurs d’infrastructures. Cette approche garantit une éligibilité optimale, même dans les zones les plus difficiles d’accès.

Les offres FTTO de Stelogy proposent des débits symétriques de 2 Mbps à 10 Gbps, une sélection automatique du meilleur opérateur pour chaque adresse, une supervision continue du lien fibre et un support réactif incluant assistance à distance et interventions sur site.

Les partenaires bénéficient également d’un accompagnement complet : conseil, gestion de projet, déploiement et installation.

En marque blanche, les revendeurs conservent ainsi une maîtrise totale de la relation client, tandis que Stelogy garantit la performance technique et la qualité de service.

La FTTO : un levier durable pour se différencier sur le marché

À l’heure où la performance numérique conditionne directement la compétitivité des entreprises, intégrer une solution FTTO en marque blanche constitue un choix stratégique durable pour les revendeurs télécoms. Cette technologie leur permet de proposer une connectivité fiable, évolutive et haut de gamme, tout en consolidant leur positionnement sur un marché où qualité et stabilité sont devenues des critères déterminants.

Avec la FTTO, les revendeurs enrichissent leur catalogue, renforcent la valeur de leur marque et fidélisent leurs clients sur le long terme. En s’appuyant sur un partenaire comme Stelogy, ils bénéficient d’un réseau national solide, d’une expertise technique éprouvée et d’un modèle pensé pour soutenir durablement leur développement commercial.