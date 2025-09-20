Nous avons tous eu cette drôle de sensation à un moment ou à un autre…
Alors que nous n’avions fait aucune recherche sur internet, nous avons vu apparaître sur Google ou les réseaux sociaux une pub pour un produit ou un service que nous avions simplement évoqué à l’oral entre amis ou collègues.
Et nous nous sommes demandés si notre portable nous écoutait à notre insu pour nous proposer ensuite de la publicité ciblée.
Techniquement c’est tout à fait possible, nous en ferons la démonstration. Mais pour autant les géants d’internet le font-ils malgré le risque de scandale si cela était révélé ?
Il n’y a aujourd’hui aucune preuve.
En revanche, nous permettons volontairement à notre portable de nous écouter avec certaines applications ou les assistants vocaux comme Alexia ou Siri… Enquête sur une question que tout le monde se pose.