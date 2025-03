Documentaire

Les nouvelles tendances dans la technologie mobile sont nombreuses. Certaines, comme l’arrivée de la 5G, vont profondément changer les habitudes des consommateurs. D’autres, comme le téléphone pliable, la multi-caméra, ou les futurs chargeurs, sont dédiées à l’agrément des utilisateurs.

Les évolutions décisives

Une 5G pleine de promesses

La « 5G » (pour « 5ème génération ») est une technologie de communication sans fil, basée sur la norme norme IEEE 802.11ac. Elle sera moins chère et énergivore que la 4G. Mais c’est surtout sa vitesse qui la rend intéressante. La 5G représente un gain en termes de débit : 8 à 18 fois supérieure à la 4G. Cette vitesse permettra également de réduire le délai de latence. Et ainsi, d’améliorer considérablement certains secteurs comme la médecine ou le Cloud gaming . Enfin, de nombreuses personnes pourront être connectées simultanément, sans que cela ralentisse la vitesse de connexion.

La reconnaissance faciale

S’il ne s’agit que de balbutiements, la reconnaissance faciale existe désormais sur téléphone mobile. Des appareils comme l’iPhone XS et XR, les OnePlus 6 et 7 ou les Samsung Galaxy S8 et S9 en sont équipés. Quelques couacs quant à l’utilisation de la reconnaissance faciale ont eu lieu. Une simple photo permettait de déverrouiller certains téléphones. Les constructeurs ont donc renforcé leur système de reconnaissance faciale en 2D ou sont passés à un système en 3D pour renforcer la sécurité des appareils.

La reconnaissance d’empreintes digitales et de cartes bancaires cryptées en cas d’achat

La tendance du paiement en ligne via les téléphones portables s’accélère. Mais jusqu’alors, la plupart des applications de paiement sans contact ne pouvaient pas fonctionner au-delà d’un montant supérieur à 30 euros. Désormais, un système de reconnaissance d’empreintes digitales permet d’autoriser et valider ce type de transactions. D’autres applications mobiles voient le jour. Elles permettent d’effectuer des achats en enregistrant préalablement ses cartes bancaires sur son téléphone, grâce à un système de cryptage. Il est donc possible d’ acheter des billets de powerball à Lottoland par exemple. Lottoland permet de jouer à de nombreuses loteries du monde entier. Le prix des tickets de lotterie sur le site revient moins cher aux joueurs que s’ils achetaient des tickets « papier ». Leurs gains sont automatiquement crédités sur leur compte Lottoland. Ici, le paiement mobile prend donc tout son sens.

Les technologies d’agrément

L’écran pliable

Le Samsung Galaxy Fold ou l’Huawei Mate X sont des téléphones pliables. Ils permettent plus de praticité. Une fois dépliés, leurs écrans aussi larges qu’une tablette, offrent un confort de vision indéniable. Leurs batteries et leur espace de stockage dépassent celui des téléphones plus « classiques ».

Les téléphones multi-caméras

Après leur qualité, c’est le nombre de caméras (ou « capteurs ») par téléphone qui évolue. Ainsi, le Galaxy S10, le LG V40 ou le OnePlus 7 Pro possèdent 3 caméras. Le but des fabricants étant d’améliorer plusieurs fonctionnalités, comme le zoom optique et numérique. Ou de proposer une caméra avec une fonction prédéfinie (caméra couleurs ou noir et blanc, par exemple). Certains téléphones proposent 4 caméras, comme le Huawei Y9 2019 ou le Samsung Galaxy A9. Dont Samsung a d’ailleurs détaillé l’intérêt des 4 caméras .

Des chargeurs de portable plus performants

Là, il ne s’agit pas de téléphone mais de son partenaire incontournable : le chargeur. La technologie évolue également dans ce domaine. L’entreprise STMicroelectronics met au point une puce fabriquée à partir de nitrure de gallium. Ce semi-conducteur consomme moins d’énergie. Il permettra le développement de chargeurs moins volumineux et un chargement de téléphone plus rapide. Grâce à cette technologie, les puces ne chaufferont pas et par conséquent, les chargeurs branchés non plus. Les tendances dans la technologie mobile actuelle sont d’abord des évolutions de premier plan comme d’agrément. La 5G, qui va rendre l’utilisation des téléphones plus rapide, plus fiable et moins énergivore, en est une, tout comme la reconnaissance faciale. La reconnaissance d’empreintes digitales ou les application mobiles de cryptage de cartes bancaires renforcent la sécurité des transactions sur mobile. Quant aux fonctions d’écran pliable et de multi-caméras, elles rendent les téléphones plus agréables ou ludiques à utiliser. Enfin, les chargeurs de demain seront plus petits et chargeront plus rapidement les téléphones.