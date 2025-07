Documentaire

Il y a 10 ans, nous avions suivi Antoine et Raphaël, deux adolescents en rupture scolaire. Antoine entretenait des rapports compliqués avec sa mère. Elle l’avait inscrit dans un internat d’où il venait de fuguer. Raphaël avait été renvoyé de plusieurs établissements et débarquait tout juste dans un pensionnat, loin de ses amis et de sa famille. Que sont-ils devenus ? Ces années d’internat leur ont-elles été bénéfiques ? La pension pour horizon, c’était autrefois l’ultime menace brandie par des parents désemparés, dépassés par leurs enfants. Mais aujourd’hui, à quoi ressemble la vie en internat… à l’heure d’internet et des téléphones portables ? Pensionnat public fréquenté par des jeunes souvent issus de milieux défavorisés ou institution privée réservée à une certaine élite élevée dans le respect des traditions, notre équipe a poussé les portes de deux établissements que tout semble opposer.

Un documentaire de Sophie Romillat.