Documentaire

« Les héritiers » racontent quatre histoires d’héritage filmées dans l’intimité des familles. Le film capte les sentiments profonds, si divers soient-ils, qui animent les protagonistes. Roger, père de la famille, veut faire une donation de ses biens de son vivant. Mais quand il s’agit de la ferme familiale, les héritiers se heurtent au désaccord le plus total. Dans une fonderie de Dordogne dirigée par les femmes de la famille depuis trois générations, la petite fille reprend l’affaire familiale. La transmission de celle-ci crée un conflit entre elle et sa grand-mère, fondatrice des lieux. Avec Maître Benhamoun, nous découvrirons l’ouverture d’un testament, adressé à une petite fille qui n’avait aucun lien familial avec le donataire, qui était tout simplement une voisine généreuse. Dans un petit village du nord de la France, les tenanciers du seul bistro veulent partir à la retraite. Le fils se propose de racheter l’affaire, mais la mère le juge incompétent et refuse. Un mystérieux acheteur transforme le commerce en habitation. C’est non seulement le patrimoine d’une famille qui s’en va, mais aussi celui du village entier.