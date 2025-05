Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=CUa0DE94UNY

Ils sont là, sur les bancs de la fac, une semaine sur deux, et ils ne sont même pas sûrs d’y finir leur année. Dans l’Académie de Nice comme ailleurs, le quotidien des 35.000 étudiants se déroule encore beaucoup entre les quatre murs de leur petit studio. Or depuis plusieurs semaines, le monde médical alerte sur les situations de détresse psychologique, de plus en plus nombreuses. Malgré les aides mises en place, notamment le repas à 1€ pour tous et un chèque pour des consultations psychologiques, la précarité et l’isolement restent difficiles à vivre. Peut-être le sont-ils un peu moins au sein des résidences universitaires, grâce à une forme de vie en communauté. C’est ce quotidien que nous avons filmé, à la Cité U Les collinettes. Le Président de la République l’avait lui-même reconnu, c’est dur d’avoir 20 ans en 2020. Ça l’est aussi en 2021. Un reportage d’Olivier Orsini, Benoit Loth, Philippe Millois, Simon Schneider.