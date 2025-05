Documentaire

Confinement, couvre-feu, gestes barrières. L’épidémie contrarie la vie intime et sentimentale de millions de Français. Elle rebat la carte du tendre et change les rituels amoureux. Comment s’aimer au temps du coronavirus ?Conséquence de la pandémie, la majorité des mariages a été reportée. Luis et Vincent eux ont décidé de se dire « oui » en pleine période de confinement, malgré le protocole sanitaire et l’éloignement de leurs proches. Séparés par la fermeture des frontières, les couples binationaux non-mariés alertent sur leur sort depuis le début de l’été. Nadine n’a pas vu son compagnon indien Ajay depuis dix mois. Le couple bataille pour obtenir un laissez-passer pour qu’il puisse venir la rejoindre en France, une procédure lourde et très intrusive. Mais de nombreux couples ne remplissent pas les critères de ce laissez passer. C’est le cas de Tracy et Gilles. Faute de pouvoir se rejoindre dans leurs pays respectifs, la France et les Etats-Unis, ils sont obligés de se retrouver dans un pays tiers. Rendez vous d’amour au Costa Rica. Un documentaire de Lise Thomas Richard.