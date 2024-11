Conférence

Notre cerveau s’est doté d’outils qui assurent sa pitance : nos sens la repèrent, nos membres nous l’apportent et le tube digestif la transforme pour en faire de l’énergie. Depuis le bout des lèvres jusqu’au bout du colon, tout ce que nous portons à notre bouche est trié, broyé, avalé, malaxé, dégradé, transformé au grès d’un parcours long d’environ 12 heures. Au bout du chemin, le tri est sélectif et les déchets biodégradables. Cette belle usine de transformation, étonnante d’ingéniosité et de perfection, se dérègle parfois, ou s’arrête même. Les petits secrets de l’intestin sont alors la cause de nombreux maux.

Avec Karim Boudjéma.