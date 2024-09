Documentaire

L’efficacité des antibiotiques se dégrade de plus en plus. Les causes en sont multiples : élevage industriel, hygiène hospitalière négligée, prescription systématique de ces médicaments. Sans doute l’un des plus grands défis du siècle pour la médecine : chaque année, 33 000 personnes meurent en Europe d’infections dues à des germes résistants aux antibiotiques.