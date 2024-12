Podcast

Les troubles des conduites alimentaires sont en explosion. La pandémie de Covid-19, a accéléré et révélé une autre “pandémie”, celle liée à l’alimentation. Très divers, ces troubles vont de la restriction la plus totale à l’excès quasi addictif de consommation de nourriture, associé ou non à des comportements purgatifs.

Aujourd’hui, on va essayer de comprendre ce que sont les troubles du comportements alimentaires : que regroupe-t-on sous ce nom ? Quels sont les symptômes cliniques associés ? Comment s’effectue l’accompagnement des personnes qui en souffrent ? Et enfin, quels sont les causes et mécanismes que la recherche scientifique a permis d’éclairer pour essayer de comprendre l’origine des troubles des conduites alimentaires ?