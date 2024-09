Documentaire

Du sucré à l’amer en passant par l’umami, les saveurs, inégalement appréciées par nos papilles, jouent un rôle essentiel dans l’évolution et le fonctionnement des organismes vivants.

Pourtant essentiels à la survie des êtres vivants, certains éléments nutritifs s’avèrent difficiles à trouver dans la nature. Le chlorure de sodium (le sel), nécessaire au bon fonctionnement cellulaire, est ainsi relativement rare sur terre, alors même qu’il est présent en grande quantité dans les océans. Abondant dans l’atmosphère, l’azote gazeux, composant essentiel des protéines et des gènes, ne peut être absorbé que par l’alimentation. Pour prévenir les carences, l’évolution a ainsi associé le goût de ces éléments vitaux, captés par nos papilles, à un système de récompense : le plaisir gustatif. Prisé par les plus grands gastronomes et souvent considéré comme la cinquième saveur, l’umami joue lui aussi un rôle fondamental dans la santé humaine…

Les paradoxes de la nutrition

Après le documentaire primé Au royaume des champignons – consacré aux mystérieux mycètes, ni animaux, ni végétaux – Annamaria Talas s’attaque à une nouvelle énigme scientifique : celle des saveurs et de leurs mécanismes biologiques, qui contribuent à la subsistance des espèces autant qu’ils participent, pour l’humanité, à la construction d’une culture commune planétaire. Triviale et élaborée, organique et artistique, la nutrition apparaît ici sous un jour nouveau, comme une science complexe remplie de passionnants paradoxes.

Documentaire d’Annamaria Talas (2024, 53mn)

Disponible jusqu’au 29/11/2024