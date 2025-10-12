-
Podcast
PFAS dans nos poêles anti-adhésives, polluants éternels dans nos cheveux ou ruisseaux, perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, mais aussi...
-
Conférence
Les maladies neurodégénératives sont une préoccupation majeure du XXIe siècle. Avec le vieillissement de la population, elles concernent un...
-
Conférence
Présentation de certains aspects scientifiques en lien avec le TDAH, impacts et démarche diagnostique. La Dre Annick Vincent partage...
-
Conférence
Comment le sexe, le genre, les sexualités se développent-ils? D’habitude, certaines réponses s’articulent autour des oppositions: social/non- social, inné/acquis,...
-
Podcast
Il y a des sujets plus sensibles que d’autres, mais au Labo des savoirs, nous n’avons peur de rien...
-
Documentaire
Entre aventure humaine et exploration du corps humain, ce documentaire scientifique donne à découvrir les conséquences d’un voyage spatial...
-
Podcast
Votre mémoire peut créer de faux souvenirs, vécus avec autant de certitude que les vrais. Le chercheur en neurosciences...
-
Conférence
La constipation est un trouble digestif courant qui se manifeste par une diminution de la fréquence des selles, une...
-
Documentaire
Tous les êtres vivants utilisent des protéines, fabriquent des protéines, et sont, en partie, constitués de protéines. Ces molécules...
-
Podcast
L’amusie congénitale est un phénomène qui touche 1 à 4 % de la population ayant du mal à percevoir...
-
Documentaire
60% des personnes victimes d’un AVC arrivent trop tard aux urgences car elles n’ont pas reconnu les symptômes de...
-
Documentaire
Une passionnante exploration de notre sixième sens, la proprioception, étrangement méconnue et cependant indispensable à notre équilibre et à...
-
Documentaire
En marge de la médecine traditionnelle, les thérapies dites «douces», «parallèles», ou encore «non conventionnelles» ont le vent en...
-
Documentaire
Le cerveau humain est l’objet d’étude le plus complexe de l’univers et bon nombre de ses capacités demeurent encore...
-
Conférence
Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...
-
Documentaire
Un jeune chercheur genevois travaille à la mise au point d’un implant révolutionnaire à destination des malentendants. Personnellement concerné,...
-
Article
La maladie d’Alzheimer, souvent évoquée mais rarement comprise dans son intégralité, possède de nombreuses particularités. Cette pathologie neurodégénérative chronique,...
-
Documentaire
Quels sont les effets de l’alimentation sur nos humeurs et nos capacités intellectuelles ? Entre décryptage et précieux conseils,...
-
Documentaire
À l’heure où nous commençons tout juste à comprendre comment naissent les pensées et de quelle façon nous pouvons...
-
Conférence
Les microbes sont partout, tissant des relations vitales avec les plus gros organismes. Les plantes ne peuvent exister sans...