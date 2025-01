Podcast

Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast, on peut imaginer que votre cerveau réceptionne simplement les infos sonores de manière passive, comme un ordinateur. Sauf que cette manière de voir les choses, est loin de la réalité. Et pour en parler, nous recevons Bruno Dubuc, neurobiologiste vulgarisant les neurosciences, que ce soit sur internet ou en conférences, et maintenant aussi en un livre qui est sorti récemment.