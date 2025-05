Documentaire

La Route Centre Europe Atlantique, surnommée la « route de la mort », fait frémir automobilistes et routiers. En seulement deux ans, 24 personnes ont péri sur un tronçon de 100 km dans l’Allier. Sur les bas-côtés, les silhouettes noires, symboles de drames mortels, jalonnent presque chaque kilomètre. Chaque jour, plus de 15 000 véhicules – dont près de la moitié sont des poids lourds – se croisent sur cette nationale à deux voies, étroite et monotone. Pour les secours – gendarmes, dépanneurs, pompiers – chaque intervention est un risque de plus : ici, même sauver des vies peut coûter la leur.

Réalisateur : Delhomme Laurent ; Cauchois Guillaume