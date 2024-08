Documentaire



Ils ont violé ou tué, pris entre 20 ans et perpète, de très longues peines qui les enferment hors du temps et du monde… Un horizon brisé, dans 7 mètres carrés. Comment vivent ces hommes que plus rien parfois ne relie au monde extérieur, à quoi rêvent-ils? Comment vivent-ils avec leurs crimes et les fantômes de leurs victimes ?