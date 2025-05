Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=-ayhw8MykxE

Le Festival du film à Cannes est l’un des événements people les plus importants de la planète : cette ville, pendant deux semaines, rassemble une concentration considérable de stars, de producteurs, d’argent et de luxe. Mais derrière cette image glamour, ce reportage tente d’éclairer le Cannes de l’ombre. Les policiers et les agents de sécurité confrontés à une délinquance qui explose pendant le festival. Les petites mains des Palaces qui doivent se plier en quatre pour assouvir les caprices des stars. Nous suivrons également les organisateurs des fameuses grandes soirées où se mêlent le luxe et les paillettes mais aussi en coulisses, la prostitution et les drogues. Nous nous attachons également à raconter l’événement à travers le regard de ces anonymes qui viennent rêver au contact des stars le temps d’un festival. Documentaire réalisé par Benoît Bertrand-Cadi.