Conférence

Face à une double charge de morbidité, l’Afrique est confrontée à un défi sanitaire majeur : lutter simultanément contre les maladies infectieuses persistantes et la montée rapide des maladies chroniques non transmissibles. Tuberculose, VIH/sida, paludisme continuent de sévir, tandis que diabète, hypertension, cancers ou maladies cardiovasculaires prennent une ampleur croissante, exacerbée par l’urbanisation, les changements alimentaires et la sédentarité. Innover dans l’intégration des soins constitue dès lors une réponse stratégique et urgente.