Le saviez-vous ? De nombreux aspects de votre fonctionnement sont asservis à une véritable horloge biologique qui vous permet...
L’adolescence est une période durant laquelle s’opèrent des changements extrêmement importants au niveau du cerveau. Celui-ci se réorganise alors...
Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...
Le cerveau humain demeure une merveille biologique d’une complexité inégalée, et malgré les avancées fulgurantes de l’IA, les deux...
La mémoire, longtemps considérée comme un simple “réservoir” où s’empilent des informations, est désormais perçue par les neurosciences comme...
La découverte (accidentelle) de la pénicilline est une révolution ! Alexander Fleming comprend que les antibiotiques sont des armes...
Lorsqu’un astronaute s’envole pour l’espace, il ne quitte pas seulement la Terre, mais il entre également dans un environnement...
Le Haut Potentiel Intellectuel et le TDAH forment un duo souvent évoqué, parfois confondu, et pourtant bien plus complexe...
La musique peut nous rendre euphoriques ou mélancoliques. Même les nourrissons se mettent à frétiller au rythme d’une comptine. Alors,...
Les pandémies mondiales, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, ont toujours représenté des défis colossaux pour les sociétés humaines. Parmi...
Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...
Comment combattre une bactérie résistante aux antibiotiques ? Quelles sont les causes de l’infertilité, et comment la guérir ?...
Laurent Lantieri est à jamais le premier chirurgien au monde à avoir réalisé un greffe totale de la face....
L’infarctus du myocarde, une affaire d’hommes ? Plutôt une idée reçue encore largement répandue, y compris auprès du corps...
Pourquoi certaines personnes sont-elles aphasiques ? Quels sont les secrets des ventriloques ? Plongeons à la découverte de la...
Tics, TOC et syndrome de Gilles de la Tourette : il existe des signes avant-coureurs. Comment les dépister dès...
Mireille Darc a réalisé son premier documentaire pour « Envoyé spécial » sur le thème des transplantations d’organes : « Deuxième Vie »....
Selon d’étonnantes expériences scientifiques, la musique nous rend plus forts et plus intelligents. Mais quels phénomènes biologiques et neurologiques...
Avec une meilleure compréhension des anciens remèdes naturels, nous pourrions améliorer significativement la médecine contemporaine. Images tirées de la...
