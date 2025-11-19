Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le tic-tac de votre horloge biologique Le saviez-vous ? De nombreux aspects de votre fonctionnement sont asservis à une véritable horloge biologique qui vous permet...

Conférence Dans le cerveau de nos ados L’adolescence est une période durant laquelle s’opèrent des changements extrêmement importants au niveau du cerveau. Celui-ci se réorganise alors...

Conférence Mémoire des sens : cerveau et odorat Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...

Conférence Comment le cerveau humain se compare-t-il aux intelligences artificielles actuelles ? Le cerveau humain demeure une merveille biologique d’une complexité inégalée, et malgré les avancées fulgurantes de l’IA, les deux...

Article Ce que les neurosciences savent aujourd’hui sur la mémoire La mémoire, longtemps considérée comme un simple “réservoir” où s’empilent des informations, est désormais perçue par les neurosciences comme...

Podcast Alexander Fleming, la révolution des antibiotiques La découverte (accidentelle) de la pénicilline est une révolution ! Alexander Fleming comprend que les antibiotiques sont des armes...

Conférence Haut Potentiel Intellectuel et TDAH – Association et confusion Le Haut Potentiel Intellectuel et le TDAH forment un duo souvent évoqué, parfois confondu, et pourtant bien plus complexe...

Documentaire Pourquoi la musique nous émeut-elle tant ? La musique peut nous rendre euphoriques ou mélancoliques. Même les nourrissons se mettent à frétiller au rythme d’une comptine. Alors,...

Conférence Pandémies mondiales: ce que nous avons appris de la riposte au VIH Les pandémies mondiales, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, ont toujours représenté des défis colossaux pour les sociétés humaines. Parmi...

Documentaire Le corps humain (3/3) Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...

Documentaire Le corps humain (1/3) Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...

Documentaire Avec ou sans filtre – Laurent Lantieri Laurent Lantieri est à jamais le premier chirurgien au monde à avoir réalisé un greffe totale de la face....

Documentaire Le coeur des femmes : attention fragile ! L’infarctus du myocarde, une affaire d’hommes ? Plutôt une idée reçue encore largement répandue, y compris auprès du corps...

Documentaire La voix et ses secrets Pourquoi certaines personnes sont-elles aphasiques ? Quels sont les secrets des ventriloques ? Plongeons à la découverte de la...

Documentaire Tics, TOC et tourette : des troubles mystérieux Tics, TOC et syndrome de Gilles de la Tourette : il existe des signes avant-coureurs. Comment les dépister dès...

Documentaire La course pour la vie Mireille Darc a réalisé son premier documentaire pour « Envoyé spécial » sur le thème des transplantations d’organes : « Deuxième Vie »....

Documentaire Les super pouvoirs de la musique Selon d’étonnantes expériences scientifiques, la musique nous rend plus forts et plus intelligents. Mais quels phénomènes biologiques et neurologiques...