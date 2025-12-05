Ressources Dans la même catégorie

Article Les effets des statines sur les muscles et les solutions possibles Les maladies cardiovasculaires restent l’une des principales causes de mortalité dans le monde, et pour lutter contre ce fléau,...

Podcast Pourquoi avons-nous une fossette sous le nez ? La petite dépression verticale située juste au-dessus de la lèvre supérieure, connue sous le nom de philtrum, est une...

Podcast Dans les dents ! Nous invitons Cyril Vidal, chirurgien dentiste et vulgarisateur pour nous parler de sa discipline, qui vous le verrez, ne...

Conférence Peut on régénerer un coeur défaillant Découvrez l’intervention du Pr Philippe Menasché lors de la conférence du 5 octobre 2023 sur le thème de la...

Conférence Maladies cardiovasculaires et insuffisance cardiaque (Re)Découvrez le replay de la conférence en ligne « À la recherche de biomarqueurs circulants de l’insuffisance cardiaque : comment...

Conférence Tout sur les troubles intestinaux : la constipation associée au Parkinson Lors de cette conférence, Hélène Deutsch, infirmière clinicienne retraitée et personne vivant avec la maladie de Parkinson abordera: ▶...

Article Comment l’intelligence artificielle transforme l’imagerie médicale La médecine moderne vit actuellement une mutation sans précédent, portée par la convergence entre la puissance de calcul informatique...

Conférence Prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale La prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale repose sur une approche globale, individualisée et évolutive,...

Conférence Le regard du peintre Des grottes de Lascaux à nos jours, notre héritage artistique met en lumière le caractère à la fois singulier...

Documentaire Ils font des opérations chirurgicales dans les rues de Paris ! Ils opèrent en urgence des malades sur les trottoirs de … Paris ! Une unité spéciale de médecins pratique...

Documentaire Cherchez l’erreur Gros plan sur les dysfonctionnements observables dans les services de santé en France. On estime que 10 000 décès...

Conférence L’essentiel à savoir en chirurgie digestive pour les ECN & EDN Cette conférence est une excellente occasion de revoir les bases de la chirurgie digestive et de balayer une grande...

Podcast Campylobacter, roi de l’infection alimentaire ? Leur noms ressemble à ceux de créatures fantastiques plutôt inquiétantes : Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli… Ces charmantes bactéries se...

Conférence L’avenir en tête 8 scientifiques présentent leurs thèmes de recherche dans le domaine des neurosciences. Ils sont l’avenir de la recherche et...

Documentaire Soigner l’intelligence Melchior Pelletier, 19 ans, et le généticien André Mégarbané nous entrainent dans l’enquête qu’ils mènent sur la trisomie 21....

Conférence Les pouvoirs de la musique sur notre cerveau La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se...

Documentaire Des électrochocs contre la dépression Les électrochocs font peur parce qu’ils ont été utilisés avec barbarie et brutalité. Mais les résultats spectaculaires dans des...

Conférence Perturbateurs endocriniens & reproduction Les perturbateurs endocriniens représentent aujourd’hui une source croissante de préoccupation pour la santé publique et l’environnement. Ces substances chimiques,...

Documentaire Voir avec ses mains Longtemps on a cru que les personnes déficientes visuelles ne pouvaient se représenter l’espace. C’est heureusement faux. Mais cette...