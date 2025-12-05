Les maladies cardiovasculaires restent l’une des principales causes de mortalité dans le monde, et pour lutter contre ce fléau,...
La petite dépression verticale située juste au-dessus de la lèvre supérieure, connue sous le nom de philtrum, est une...
Nous invitons Cyril Vidal, chirurgien dentiste et vulgarisateur pour nous parler de sa discipline, qui vous le verrez, ne...
Découvrez l’intervention du Pr Philippe Menasché lors de la conférence du 5 octobre 2023 sur le thème de la...
(Re)Découvrez le replay de la conférence en ligne « À la recherche de biomarqueurs circulants de l’insuffisance cardiaque : comment...
Lors de cette conférence, Hélène Deutsch, infirmière clinicienne retraitée et personne vivant avec la maladie de Parkinson abordera: ▶...
La médecine moderne vit actuellement une mutation sans précédent, portée par la convergence entre la puissance de calcul informatique...
La prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale repose sur une approche globale, individualisée et évolutive,...
Des grottes de Lascaux à nos jours, notre héritage artistique met en lumière le caractère à la fois singulier...
Ils opèrent en urgence des malades sur les trottoirs de … Paris ! Une unité spéciale de médecins pratique...
Gros plan sur les dysfonctionnements observables dans les services de santé en France. On estime que 10 000 décès...
Cette conférence est une excellente occasion de revoir les bases de la chirurgie digestive et de balayer une grande...
Leur noms ressemble à ceux de créatures fantastiques plutôt inquiétantes : Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli… Ces charmantes bactéries se...
8 scientifiques présentent leurs thèmes de recherche dans le domaine des neurosciences. Ils sont l’avenir de la recherche et...
Melchior Pelletier, 19 ans, et le généticien André Mégarbané nous entrainent dans l’enquête qu’ils mènent sur la trisomie 21....
La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se...
Les électrochocs font peur parce qu’ils ont été utilisés avec barbarie et brutalité. Mais les résultats spectaculaires dans des...
Les perturbateurs endocriniens représentent aujourd’hui une source croissante de préoccupation pour la santé publique et l’environnement. Ces substances chimiques,...
Longtemps on a cru que les personnes déficientes visuelles ne pouvaient se représenter l’espace. C’est heureusement faux. Mais cette...
La polyarthrite rhumatoïde est une affection des articulations de cause toujours inconnue. Ces dernières années des progrès ont pourtant...
