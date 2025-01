Podcast

Imaginons, notre système immunitaire jouer au loup garou. Qu’il pense réellement qu’il y ait un loup garou parmi les villageois et les cellules saines de notre corps. Et qu’il s’en prenne malheureusement à un villageois. Nous voilà là, dans un cas de dérèglement du système immunitaire. Une maladie auto-immune. Et aujourd’hui, justement, on va parler d’une de ces maladie au nom de loup. De lupus, par le prisme d’histoire des sciences – c’est-à-dire comment les connaissances ont été accumulées sur cette maladie au cours de l’histoire.