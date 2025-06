Conférence

La gravitation est une force fondamentale de l’univers qui régit l’attraction mutuelle entre les objets dotés de masse. Cette force omniprésente, découverte par Isaac Newton et élaborée par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale, façonne les mouvements des planètes, des étoiles et même des galaxies. Elle est responsable de maintenir les planètes en orbite autour de leur étoile, de maintenir la Lune en rotation autour de la Terre, et même de maintenir notre atmosphère en place. La gravitation est une force d’une portée infinie qui agit à toutes les échelles de l’univers, de l’infime particule subatomique à l’immensité des structures cosmiques. Son influence est si omniprésente qu’elle façonne la structure même de l’univers observable, dictant les mouvements des corps célestes et les interactions entre eux.