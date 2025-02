Conférence

Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”, fission, nouvelles radioactivités, noyaux-bulles et bien d’autres… Techniquement, quelles sont les perspectives à court et moyen terme ?

La physique nucléaire a pour d’étudier, de comprendre et prédire les propriétés du noyau atomique. Le noyau atomique n’est pas visible à l’oeil nu, ni même au microscope, le plus puissant soit-il. Il est cependant à l’origine de plus de 99% de la masse des atomes et ses propriétés sont à l’origine de la plus grande partie de l’électricité produite en France ainsi que de la lumière du jour. De découverte en découverte, et de fil en aiguille, cette conférence vous permettra de comprendre et de savoir ce qu’on sait aujourd’hui du comportement du noyau atomique.

Avec Araceli Lopez-Martens.