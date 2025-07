Conférence

Lors de l’avènement d’Anne Stuart en 1700, Londres abrite déjà 670 000 habitants. Un siècle et demi plus tard elle en comptera 2 700 000. Cet essor, Londres le doit au formidable développement de l’empire Britannique, construit par une monarchie devenue constitutionnelle et qui s’impose à la sortie de la guerre de Succession d’Espagne en 1714 l’arbitre des affaires européennes. Les dernières cicatrices du terrible incendie de 1666 s’étant refermées, le XVIIIe siècle sera celui d’un formidable essor artistique et immobilier. Au classicisme de Christopher Wren dont le principal représentant est l’architecte écossais James Gibbs va succéder un néoclassicisme aux accents souvent palladiens. Robert Adam demeure le plus éminent représentant de ce style georgien qui porte le nom des souverains hanovriens qui avaient succédé aux Stuart en 1714. Cette tendance connaît un remarquable prolongement dans le style Regency au temps de George IV avec entre autres John Nash concepteur de Regent Street et des Regent Terraces.

Le XIXe siècle, celui de la reine Victoria, est autant celui de l’éclectisme académique comme l’illustre la reconstruction néogothique du palais de Westminster par Augustus Pugin que de la modernité sur fond de révolution industrielle qui conduisit à de profondes transformations urbanistiques dans la métropole britannique : creusement d’un métro dès 1863, nouveaux ponts jetés sur la tamise parmi lesquels le célèbre Tower bridge en 1894.

Cette conférence vous invitera à découvrir ou redécouvrir les métamorphoses urbanistiques et architecturales de Londres depuis le règne de George Ier (1714-1727) jusqu’à celui de George V (1910-1936).