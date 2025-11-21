En vignoble nantais, la place du négoce dans la commercialisation des vins a longtemps été considérable. De cet « âge d’or » du négoce demeurent des témoins, des architectures, des objets. Alors que les traces de cette période tendent à s’effacer, durant trois années un travail de collecte a été mené pour tenter de sauvegarder cette mémoire. Dans le cadre de son programme de recherche en partenariat avec le Service Patrimoine de la Région Pays de la Loire, le Pays du Vignoble Nantais vous invite à découvrir le bilan de cette étude. Plus qu’une « Histoire » du négoce en vignoble nantais, il s’agira de comprendre comment ce négoce est né et s’est adapté aux grands bouleversements du 20e siècle.