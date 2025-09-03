Infographie | 4 infos insolites sur le Colisée

Infographie

Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son rôle dans la vie quotidienne des Romains. Si l’on connaît son usage principal comme théâtre des gladiateurs, il cache aussi des aspects plus étonnants, souvent ignorés du grand public.

Voici quatre anecdotes insolites qui permettent de voir ce monument sous un autre angle.

Des batailles navales au cœur de l’arène

Lors de son inauguration au Ier siècle, l’amphithéâtre Flavien fut le théâtre de spectacles aussi surprenants que des combats navals simulés.

L’arène pouvait être inondée afin de reconstituer des affrontements maritimes, appelés naumachies. Cette pratique spectaculaire n’a cependant duré que quelques années, avant que les souterrains – indispensables à l’organisation des jeux – ne rendent impossible l’inondation.

Un monument transformé en carrière de pierres

Au fil des siècles, le Colisée a été victime des besoins en matériaux de construction. Ses blocs de travertin ont été méthodiquement récupérés pour ériger des bâtiments prestigieux de Rome, dont la basilique Saint-Pierre, ainsi que des palais et églises de la Renaissance.

Cet usage détourné explique en partie pourquoi le monument est si abîmé aujourd’hui.

Le velarium, un toit de toile impressionnant

Pour protéger les dizaines de milliers de spectateurs du soleil brûlant, les Romains avaient mis au point un système ingénieux : le velarium.

Cette immense toile tendue recouvrait une grande partie de l’arène. Elle était manœuvrée par des marins expérimentés, capables de gérer l’envergure de ce dispositif semblable à un gigantesque voile de navire.

Des animaux exotiques venus des confins de l’Empire

Les jeux du Colisée n’étaient pas seulement centrés sur les gladiateurs. Des chasses appelées venationes mettaient en scène des animaux exotiques importés de régions lointaines : lions, tigres, éléphants, girafes.

Leur exhibition et leur mise à mort rappelaient à la foule l’étendue et la richesse de l’Empire romain, capable de dominer même les créatures les plus impressionnantes.