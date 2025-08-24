Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu d’une météorite.
Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...
De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...
Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...
La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.
Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a...
L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
En 331 avant notre ère, durant ses conquêtes, Alexandre le Grand fonde en Egypte une ville qui porte son...
La ville antique de Pompéi révèle encore des pans cachés de son histoire grâce à la plus importante campagne...
De tous les pharaons qui ont régné sur l’Égypte, il en est un qui a gagné et conservé une...
Des vestiges de ruines antiques datant de 6500 ans, des théâtres aux murs de scènes corinthiens, des avenues pavées...
Des vestiges incas dans les Andes aux grottes ornées d’Afrique du Sud, l’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères...
En 2 500 ans avant notre ère, une civilisation fascinante érigea des monuments immenses, les plus grands jamais construits...
Tite-Live, ou Titus Livius en latin, était un historien romain qui vécut entre 59 av. J.-C. et 17 ap....
En Haute-Egypte, sur les berges du Nil, Thèbes offre sans nul doute les plus beaux vestiges laissés par la...
L’histoire de Rome est fortement liée au Tibre, depuis ses origines. Nous allons remonter le cours de cette histoire,...
En 2017, dans l’est de l’Angleterre, un chantier archéologique est lancé dans plusieurs cimetières du village de Fenstanton. Les...
\r\nA l’époque de Jésus, les faiseurs de miracles étaient célèbres, car les gens mouraient jeunes et succombaient rapidement aux...
Vivez l’émotion de la découverte tandis que des archéologues lèvent le voile de mystère qui entoure les imposantes pyramides...
Cannes, 2 août 216 av. J.-C. Les légions romaines subissent un des plus graves revers militaires de leur histoire....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site