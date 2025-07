Documentaire

Il y a 5 000 ans, les Sumériens bâtissaient les premières grandes cités de l’Histoire, inventaient l’écriture, la roue, le contrat, et irriguaient le désert pour le transformer en Eden. Mais cette civilisation brillante, née entre le Tigre et l’Euphrate, a disparu, vaincue par le sel, les invasions et le temps. Découvrez leur héritage, leurs dieux, leurs mythes et les raisons de leur chute.