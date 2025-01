Conférence

Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant une conception hiérarchique et fonctionnelle de la société. Cette organisation reposait sur une répartition précise des rôles et des fonctions, qui variaient selon les besoins de la communauté, les capacités des individus et les normes culturelles de l’époque.