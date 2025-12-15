Conférence

Quelques textes anciens permettent d’avoir une idée de l’alimentation des Romains : un livre de recettes, des récits de repas somptueux, une liste d’ingrédients, quelques consignes relatives à des régimes spécifiques … Il s’agit assez rarement d’une description précise de repas ordinaires, encore moins des pratiques alimentaires en Gaule romaine.

Quelles sont les sources disponibles pour approcher l’alimentation des habitants de Lugdunum et peut-on avoir une idée de l’évolution de leurs pratiques alimentaires depuis l’installation de la colonie de Plancus, en 43 av. J.-C. jusqu’à la période de l’Antiquité tardive ? Une synthèse des données disponibles, rassemblées à l’occasion de la réalisation de l’exposition « Une salade, César ? » L’alimentation romaine de la taverne au banquet », sera proposée lors de cette conférence.