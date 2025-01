Documentaire

Avant de conquérir la Méditerranée au début de notre ère, les Romains l’ont dominée commercialement. On retrouve d’énormes quantités d’amphores à vin dans les épaves qui jalonnent les côtes, ainsi qu’un peu partout à terre. En Gaule, pendant le siècle qui a précédé la bataille d’Alésia et la reddition de Vercingétorix, on a calculé que plus de cent millions d’amphores de vingt-cinq litres de vin romain ont été consommées par les Gaulois… C’est ainsi que les archéologues reconstituent la route des amphores, la route de la conquête des Gaules.