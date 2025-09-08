Fred et sa petite nièce se promènent dans Paris et se retrouvent aux pieds de l’obélisque de la place de la Concorde. Comment ce monument est-il arrivé à Paris ? Toujours prêt pour l’aventure, Fred décide alors de se zapper en Egypte, au temps des pharaons pour nous expliquer l’origine de cet obélisque…
Réalisateur : Franck Chaudemanche
Cast : Frédéric Courant, Jamy Gourmaud
Série : Quelle Aventure