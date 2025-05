Conférence

Władysław Ślewiński (1856-1918) a développé sa voie artistique suite à sa rencontre fructueuse avec Paul Gauguin en 1889 et après sa première visite à Pont-Aven l’été de la même année. Arrivé en France pour une formation artistique aux académies Julian et Colarossi, Ślewiński se laisse séduire par le personnage charismatique de Paul Gauguin et par sa vision novatrice de l’art. Il adhère aux idées du groupe artistique, en devenant le seul artiste polonais de l’école de Pont-Aven. Enchanté par la Bretagne, ses habitants et ses paysages, Ślewiński est le premier peintre polonais qui s’attache à la région. Entre 1889 et 1905, il revient en Bretagne chaque été : à Pont-Aven, au Pouldu, à Belle-Île et, enfin, à Doëlan, où il s’est établi en 1914. Il a fait découvrir la Bretagne aux nombreux artistes polonais de son époque. Sa peinture, développée sous l’influence et avec l’appui de Gauguin, représente une interprétation personnelle du synthétisme, marquée et nourrie par le symbolisme polonais.