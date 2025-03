Infographie | 5 tableaux qui ont marqué le 20ème siècle

Infographie

Le 20ème siècle a été marqué par des révolutions artistiques majeures, où des artistes ont remis en question les conventions établies et exploré de nouvelles formes d’expression. Ces tableaux emblématiques ont non seulement bouleversé les codes esthétiques, mais ont également véhiculé des messages profonds sur la société, la guerre, l’angoisse et l’abstraction.

De Picasso à Dalí, en passant par Cézanne et Kandinsky, ces œuvres continuent de fasciner et d’influencer le monde de l’art. Voici cinq tableaux incontournables qui ont marqué cette époque riche en innovations et en bouleversements.

« Les Demoiselles d’Avignon » (1907) – Pablo Picasso

Cette œuvre révolutionnaire du cubisme a bouleversé les conventions artistiques de son époque, en présentant des formes géométriques déstructurées et en remettant en question la représentation traditionnelle du corps humain.

« La Nuit étoilée » (1889) – Vincent van Gogh

Bien que peint à la fin du 19ème siècle, ce tableau a eu une influence majeure sur l’art du 20ème siècle. Ses tourments émotionnels, sa texture vibrante et ses couleurs éclatantes en font un symbole de l’expressionnisme.

« Guernica » (1937) – Pablo Picasso

Cette immense toile est une réponse à la guerre civile espagnole et un puissant cri de protestation contre la violence, la guerre et la souffrance. Elle reste l’une des œuvres les plus poignantes du 20ème siècle.

« Le Cri » (1893) – Edvard Munch

Ce tableau incarne l’angoisse humaine et l’isolement psychologique. Il est devenu une icône de l’expressionnisme et de l’art moderne, avec son personnage déformé criant dans un paysage tourmenté.

« Composition VIII » (1923) – Wassily Kandinsky

Kandinsky, un des pionniers de l’art abstrait, a créé cette œuvre pour exprimer des émotions par la couleur et la forme, loin de toute représentation figurative. Ce tableau a marqué une rupture dans l’histoire de l’art, ouvrant la voie à une abstraction pure.