Article

POCTB, 5 Rue des Grands Champs, Orléans, France

29 septembre – 11 octobre 2025

poctb.fr

Au POCTB, Volodymyr Yushchenko présente À fleur de peau, une exposition qui se déploie comme un souffle à la limite de la perception. Le titre — une expression française signifiant « à la surface de la peau » — désigne un état d’exquise sensibilité, le moment où la vision devient toucher et où la tendresse se transforme en une forme de connaissance.

L’œuvre de Yushchenko évolue entre le dessin et la photographie, entre le visible et le ressenti. Ses portraits à peine esquissés, enfermés dans des cadres anciens, et ses études lumineuses de cheveux forment un continuum d’attention — un langage du soin rendu visible à travers le temps, la patience et la retenue. Il ne s’agit pas d’images du corps, mais des traces de son endurance : le résidu de sentiment qui demeure lorsque le toucher s’est retiré.

L’exposition est baignée de vert — troisième teinte de la séquence chromatique de Yushchenko, après le noir de la disparition et le rouge de l’endurance. Ici, le vert devient la couleur du renouveau sensuel, rappelant la grâce silencieuse des intérieurs intimes de la peinture française. C’est la teinte du souffle et du retour, celle de ce qui continue à vivre sous la fragilité.

Dans À fleur de peau, la sensualité n’est pas une indulgence mais une lucidité — une éthique de la perception, pratiquée à travers la discipline de la tendresse. L’art de Yushchenko invite à la proximité : une vision ralentie, une rencontre plus douce avec le monde. Regarder, c’est sentir ; sentir, c’est endurer.

À propos de l’artiste

Volodymyr Yushchenko (né en 1987, Ukraine) est un artiste contemporain dont la pratique s’étend du dessin à la peinture et à la photographie. Formé dans la tradition académique classique, il en prolonge la rigueur pour explorer le seuil fragile entre visibilité et disparition, intimité et endurance. Son œuvre témoigne d’une recherche constante d’une éthique de l’attention — un art qui soutient plutôt qu’il ne capture, qui respire plutôt qu’il n’affirme.

Yushchenko est lauréat du Prix Superioritas (Mention Spéciale), Italie, 2025, et du Prix Neatechni (Lauréat, Meilleur Projet d’Art Visuel), Chypre, 2024.

Après plusieurs expositions à travers l’Europe — notamment au Royaume-Uni, en Italie et à Chypre — il vit désormais au Royaume-Uni. Sa pratique continue de développer un langage philosophique du soin : un art de la tendresse qui persiste dans la lumière inquiète du monde contemporain.