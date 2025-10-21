Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le clair-obscur : de la peinture aux jeux-vidéo, histoire d’une esthétique Comment représenter la nuit ? À la Renaissance, les peintres ont eu recours à la lumière, inventant une esthétique...

Documentaire Edouard Manet, père de la peinture moderne Edouard Manet est considéré à tort comme l’un des pères de l’impressionnisme. Il se distingue de ce mouvement par...

Documentaire Côte d’Azur sous tension : criminalité estivale Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...

Documentaire Rosa Bonheur, une femme libre C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très...

Documentaire Yves Zurstrassen : quand la musique peint à ma place Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...

Podcast La Vierge échappe à toute mesure Daniel Arasse revient sur l’importance du cadrage dans la définition de la perspective. Pour illustrer son propos, il prend...

Article À fleur de peau POCTB, 5 Rue des Grands Champs, Orléans, France29 septembre – 11 octobre 2025poctb.fr Au POCTB, Volodymyr Yushchenko présente À fleur...

Conférence Foujita, peintre classique? Michael Lucken, historien de l’art et professeur d’études japonaises à l’Inalco, évoque le style de Foujita au cours des...

Documentaire La vie de peinture de Rembrandt van Rijn Ce documentaire de 53 minutes, rendant Rembrandt accessible au grand public, offre un voyage avec Rembrandt dans une reconstruction...

Documentaire La folie Justin Bieber C’était une déferlante qui avait laissé perplexe les parents. Qu’avait donc ce Justin Bieber pour provoquer une telle hystérie...

Conférence Recomposer et restituer des peintures fragmentaires Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....

Conférence Ślewiński, ami polonais de Gauguin en Bretagne Władysław Ślewiński (1856-1918) a développé sa voie artistique suite à sa rencontre fructueuse avec Paul Gauguin en 1889 et...

Documentaire Velázquez, la peinture prend le pouvoir Diego Velázquez (1599-1660), un des peintres les plus célèbres de l’histoire de l’art, a connu un parcours atypique. Issu...

Article Qu’est ce que la reproduction de tableau légale ? L’achat d’une reproduction d’un tableau célèbre n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Beaucoup de gens ne réalisent pas...

Documentaire Les enfants modèles Artistes connus ou moins connus, enfants célèbres ou simplement fidèles à une mémoire, tous ont un vécu commun, une...

Documentaire Où est Dada aujourd’hui ? Prêt de 100 ans après sa mort en 1923, Dada est-il toujours vivant ? Comment le mouvement a-t-il essaimé ?...

Documentaire Gabriele Münter – Pionnière de l’art moderne Éclipsée par l’aura de Vassily Kandinsky, qui fut son mentor et son amant, Gabriele Münter (1877-1962) fait partie des...

Conférence Berthe Morisot (1841-1895) Berthe Morisot, figure incontournable de l’impressionnisme, s’est imposée dans un milieu artistique dominé par les hommes. Née en 1841...