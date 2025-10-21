Comment représenter la nuit ? À la Renaissance, les peintres ont eu recours à la lumière, inventant une esthétique...
Edouard Manet est considéré à tort comme l’un des pères de l’impressionnisme. Il se distingue de ce mouvement par...
Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...
C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très...
Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...
Daniel Arasse revient sur l’importance du cadrage dans la définition de la perspective. Pour illustrer son propos, il prend...
POCTB, 5 Rue des Grands Champs, Orléans, France29 septembre – 11 octobre 2025poctb.fr Au POCTB, Volodymyr Yushchenko présente À fleur...
Michael Lucken, historien de l’art et professeur d’études japonaises à l’Inalco, évoque le style de Foujita au cours des...
William McTaggart, né le 25 octobre 1835 et mort le 2 avril 1910, le principal peintre écossais de paysages...
Ce documentaire de 53 minutes, rendant Rembrandt accessible au grand public, offre un voyage avec Rembrandt dans une reconstruction...
C’était une déferlante qui avait laissé perplexe les parents. Qu’avait donc ce Justin Bieber pour provoquer une telle hystérie...
Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....
Władysław Ślewiński (1856-1918) a développé sa voie artistique suite à sa rencontre fructueuse avec Paul Gauguin en 1889 et...
Diego Velázquez (1599-1660), un des peintres les plus célèbres de l’histoire de l’art, a connu un parcours atypique. Issu...
L’achat d’une reproduction d’un tableau célèbre n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Beaucoup de gens ne réalisent pas...
Artistes connus ou moins connus, enfants célèbres ou simplement fidèles à une mémoire, tous ont un vécu commun, une...
Prêt de 100 ans après sa mort en 1923, Dada est-il toujours vivant ? Comment le mouvement a-t-il essaimé ?...
Éclipsée par l’aura de Vassily Kandinsky, qui fut son mentor et son amant, Gabriele Münter (1877-1962) fait partie des...
Berthe Morisot, figure incontournable de l’impressionnisme, s’est imposée dans un milieu artistique dominé par les hommes. Née en 1841...
Attentif à tous les mouvements de son époque, de l’impressionnisme au fauvisme en passant par le cubisme et le...
