Conférence



Sens très affûtés, émotions à fleur de peau, empathie parfois débordante : les hypersensibles réagissent à la moindre perturbation de leur environnement. L’hypersensibilité peut ainsi être vécue comme une source de désagrément, de souffrance ou d’incompréhension, mais à condition d’être appréhendée intelligemment, elle se révèle également un atout considérable pour créer, mieux communiquer, interpréter au mieux les situations d’interaction sociale.

Mais l’hypersensibilité est-elle une donnée scientifique ou une mode ? Comment la mesure-t-on ? Combien de personnes sont hypersensibles ? Quels sont les critères pour distinguer ce trait d’un trouble comme l’instabilité émotionnelle ? Le cerveau est-il différent chez un hypersensible ? Cette caractéristique est-elle en partie génétique ?

Cette conférence propose des critères objectifs pour quantifier ce trait, pour évaluer les difficultés et les forces qu’il peut conférer, et apprendre les techniques ainsi que les bons réflexes pour gérer ses émotions au quotidien, afin de faire de son hypersensibilité une force et non un handicap.