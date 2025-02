Conférence

Malgré une perte de poids importante et un corps amaigri, les personnes souffrant d’anorexie mentale se sentent généralement plus grosses qu’elles ne le sont. Plus surprenant, elles se déplacent comme si tel était réellement le cas. Malgré une problématique pondérale opposée, des travaux récents envisagent un parallèle entre l’obésité et l’anorexie mentale. En effet, les patients souffrant d’obésité présentent également des variations de poids majeures, associées à une surestimation corporelle, ainsi qu’à des déplacements atypiques. Quels sont les dysfonctionnements communs qui pourraient contribuer au surdimensionnement de la représentation du corps dans ces deux pathologies ? Cela nous amènera à discuter de la cécité de notre cerveau face aux modifications corporelles majeures.