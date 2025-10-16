Dès la naissance, le bébé est capable de percevoir et traiter des informations complexes grâce à son cerveau qui...
Cette formidable capacité de notre cerveau à se modifier
Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, explore le fonctionnement automatique de la mémoire à travers le phénomène d’amorçage. Ce mécanisme,...
On découvre l’importance de l’odorat lorsqu’on le perd. C’est un sens discret mais très utile. C’est ce qu’ont remarqué...
Avec une meilleure compréhension des anciens remèdes naturels, nous pourrions améliorer significativement la médecine contemporaine. Images tirées de la...
PFAS dans nos poêles anti-adhésives, polluants éternels dans nos cheveux ou ruisseaux, perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, mais aussi...
Les maladies neurodégénératives sont une préoccupation majeure du XXIe siècle. Avec le vieillissement de la population, elles concernent un...
Présentation de certains aspects scientifiques en lien avec le TDAH, impacts et démarche diagnostique. La Dre Annick Vincent partage...
La plupart d’entre nous s’en préoccupe peu. Et pourtant, nous l’utilisons tous les jours pour parler, exprimer nos émotions,...
Des scientifiques expliquent comment l’instinct de survie peut pousser certaines personnes, soumises à des conditions extrêmes, à dépasser leurs...
Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? Les patients Alzheimer ont-ils des goûts esthétiques différents de ceux...
La question de la vaccination est aujourd’hui plus que jamais un enjeu de société. Analysant ses bénéfices et ses...
Des outils qui vont lui permettent de s’affranchir de sa condition d’humain ordinaire. Demain, perdre un membre, devenir...
Qu’on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes, qu’il y ait la défaillance. Aujourd’hui,...
Les secrets surprenants de la mécanique du désir, et les processus physiologiques qui se produisent pour déclencher ce sentiment.
Le microbiote, une colonie de bactéries tapissant les quelques 400m² de notre surface intestinale, nous permet d’assimiler certains aliments...
Les neurosciences se sont initialement construites autour d’un objectf ambitieux : « voir le cerveau penser ». Une seconde vague de...
La France a décidé de cesser de rembourser les médicaments contre la maladie d’Alzheimer. Les études médicales sont toujours...
Afin de mieux comprendre les origines de ces dysfonctionnements, de nombreuses approches expérimentales permettent d’étudier le cerveau et les...
A grand renfort d’animations futuristes, d’images d’archives, de reconstitutions et d’interviews de chercheurs, ce documentaire en deux volets retrace...
