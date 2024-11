Conférence

La maturation cérébrale pendant l’enfance et l’adolescence remanie et réorganise les réseaux neuronaux qui affinent leurs fonctions et leurs connexions dans plusieurs régions spécialisées du cerveau. Ainsi, un stress chronique ou l’usage de toxiques peut induire des atrophies dans certaines régions et conduire à des troubles mentaux. Or ces lésions sont très discrètes et les quelques pourcentages de gain ou de perte de matière grise ne sont pas mesurables à l’œil nu. Grâce à l’imagerie cérébrale, il est possible de détecter ces altérations et d’identifier des signatures ou « empreintes » de l’histoire des individus qui constituent un pronostic de leur évolution future. L’IA est capable d’apprendre, par induction à partir d’empreintes d’imagerie, à identifier une signature cérébrale spécifique d’une pathologie psychiatrique. Cette signature, si elle est retrouvée chez un nouveau patient, fournira au psychiatre une indication sur son évolution clinique, ouvrant ainsi des perspectives de psychiatrie de précision.

Avec Edouard Duchesnay.