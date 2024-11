Conférence

La photographie est bien plus qu’une simple capture d’image ; elle est le miroir de l’âme humaine et un puissant vecteur d’émotions. Lorsque l’on observe une photographie, il ne s’agit pas seulement de voir une scène, un visage ou un paysage, mais de ressentir quelque chose de profond et d’intime. Cette capacité à susciter des émotions est ce qui distingue une image réussie d’une simple illustration visuelle. L’émotion donne vie à la photographie, et sans elle, l’image reste plate, sans relief ni impact sur celui qui la contemple.