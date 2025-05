Documentaire

« Mes nuits sont plus belles que vos jours », telle pourrait être la devise des personnages qui habitent ce reportage et nous mènent dans un voyage au cœur de la nuit. Que ce soit pour la photographier, y capter ses lumières ou pour aller à la rencontre de la faune nocturne, des passionnés nous entraînent dans un voyage au bout de la nuit, des campagnes du Val-de-Ruz, en passant par la Chaux-de-Fonds, la vallée de la Brévine jusqu’aux bords du Léman. Un astro-photographe, amoureux du ciel profond, nous raconte sa quête à la fois esthétique et des origines, au sein des nébuleuses et autres galaxies. Une photographe de nuit, captant les lumières crépusculaires sous nos latitudes, celles des aurores boréales dans les pays nordiques, évoque sa passion des affûts et ses rencontres avec les grands prédateurs. Une équipe de biologistes, étudiant l’effet de la pollution lumineuse sur les espèces animales nocturnes, nous mènent sur les chemins du Val-de-Ruz – première commune de Suisse à éteindre ses éclairages publics dès minuit – pour des safaris au cœur de la nuit. Autant de regards différents pour éclairer ce moment particulier et fascinant de la journée qu’est la nuit. Un documentaire de Murielle Landry pour Passe-moi les jumelles.