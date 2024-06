Documentaire



Crayon au poing plonge le spectateur dans l’univers de quatre dessinatrices engagées de BD arabe. Dix ans après le début des printemps arabes, la tunisienne Nadia Khiari, la libanaise Lena Merhej, la marocaine Zainab Fasiki et l’égyptienne Deena Mohamed nous ouvrent la porte de leur atelier et nous racontent leur vécu et leur combat. Un documentaire disponible jusqu’au 04/07/2024.