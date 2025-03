Podcast

Comment la mise en scène de soi peut-elle en dire plus sur le monde que sur nous-même ? Cindy Sherman, née en 1954 dans les environs de New-York, est une artiste photographe conceptuelle. Dans ses clichés, elle figure seule, met en scène son image et entre dans la peau d’une multitude de personnages, autant d’allégories de la société américaine. L’origine de son inspiration c’est cet album photo éponyme « A Cindy’s Book » constitué alors qu’elle n’avait que 10 ans. On y retrouve des photos de sa famille et d’elle-même sous lesquelles elle a inscrit une phrase désormais symbolique de son art : « C’est moi. ». Puis naît l’idée de poser grimée et déguisée pour mieux parler des autres et du monde qui l’entoure. Cindy Sherman explore une multitude de rôles : du jeune Bacchus malade à une vieille sorcière, d’un businessman, mallette sur les genoux à une actrice d’un film nostalgique regard au loin sur un fond de tableau marin… Maquillage, perruques, prothèses, tout est bon pour moduler son apparence et incarner ses personnages. Parmi les thèmes qu’elle explore figurent la féminité, l’érotisme, le grotesque, le macabre et plus récemment la vieillesse, qui interrogent sa démarche artistique. Ses œuvres sont d’une cohérence rare, traversées par une profonde réflexion sur les aspects identitaires de notre société, bien que souvent teintées d’ironie. Alors, si ce n’est pas vraiment elle sur ses photos, est-ce vraiment nous ?