Vous vous lancez dans un projet très prochainement et vous avez besoin d’un appareil photo ? Les clichés que vous obtenez à partir de votre smartphone ne vous conviennent plus ? Mais bon, quel appareil photo choisir ? Reflex ou hydride ? Numérique ou argentique ? Autant de questions auxquelles il n’est pas toujours facile de répondre, surtout lorsqu’on est débutant. D’un expert à un autre, et comme c’est le cas pour n’importe quel sujet passion, les réponses vont varier en fonction des goûts et des affinités.

Ceci dit, à partir de certains critères donnés, vous pourrez facilement trouver ce qu’il vous faut. Voici donc quelques conseils pour choisir son appareil photo quand on est débutant.

Tout d’abord… se poser les bonnes questions

Comme c’est le cas au moment d’acheter n’importe quel type d’appareil, le choix est souvent compliqué parce qu’on n’a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. En matière d’appareil photo, nous vous conseillons de prendre d’abord le temps d’essayer de répondre à ces 3 questions avant de vous lancer dans les recherches.

Premièrement, pourquoi voulez-vous un appareil photo et comment comptez-vous l’utiliser ? La réponse à cette question va vous aider à définir correctement vos besoins. Vous saurez alors si l’investissement que vous vous apprêtez en vaut vraiment la peine ou pas. À ce propos, il faut souligner que les smartphones aujourd’hui arrivent avec des capteurs de plus en plus performants. Certains proposent même des fonctionnalités assez avancées comme la prise en charge du format Raw. Et nombreux sont les photographes amateurs, mais aussi professionnels, qui utilisent de plus en plus de récents smartphones en complément à leurs matériels.

Autrement dit, si vous n’avez pas de très gros besoins, vous pourrez bien vous tourner vers un smartphone dernière génération. Et en fonction desdits besoins, vous pourrez investir dans d’autres accessoires qui vous aideront à obtenir de très bons résultats.

Si par contre, vous pensez qu’un smartphone ne sera pas suffisant pour vos projets, vous pourrez alors vous tourner vers un appareil photo. Il y a par exemple les compacts ou les hybrides, parfaits pour une utilisation au quotidien, surtout pour ceux qui ont besoin de légèreté. Si ce dernier ne vous pose pas problème et vous pensez que vous aurez à utiliser de plus gros objectifs, il est alors conseillé de se tourner vers un reflex.

Si en dehors de la photo, vous prévoyez faire des vidéos régulièrement avec votre appareil, il faudra donc privilégier des modèles avec un autofocus adapté à l’enregistrement vidéo. Il y a par exemple le Canon EOS 200D ou encore le Nikon D5600 qui sont également équipés d’une prise micro. Toujours pour les besoins de vidéo, ajoutons que les appareils photo avec écran LCD orientables sont beaucoup plus pratiques.

Enfin, prenez également le temps de réfléchir à tous les accessoires dont vous pourriez avoir pour réussir vos projets. Cela vous permettra de savoir vers quelle gamme vous tourner. Il sera donc question d’investiguer pour avoir une étendue de l’offre ainsi que toutes les options possibles.

Alors, quel appareil photo choisir ? Reflex ou hybride ? Numérique ou argentique ?

Quel type d’appareil photo ? Compact, bridge, reflex ou hybride ?

Si vous y connaissez un peu en appareil photo, vous savez certainement déjà qu’il en existe 4 différents types. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit des appareils photo compacts, bridges, reflex et hybrides. Comme vous pouvez vous en douter, chaque type à ses avantages et ses inconvénients. Le choix de l’un ou de l’autre va surtout dépendre de l’usage que vous comptez en faire. D’où l’importance de définir correctement ses besoins avant de se lancer dans des recherches.

Les appareils photo compacts

Ici, on distingue les petits compacts grand public qui ont largement été remplacés par les smartphones ces dernières années. Si vous voulez un appareil photo qui fait mieux que votre smartphone, ce n’est pas le type d’appareil qu’on vous conseille.

Par contre, il y a les compacts experts dont certains modèles haut de gamme proposent des fonctionnalités et des capteurs assez intéressants. C’est le cas par exemple du Panasonic Lumix LX100 ou du Sony RX100.

Pour ce type d’appareil photo, le budget à prévoir tourne autour de 250 à 1 000 €. À ce prix, il serait quand même plus intéressant de penser à se tourner vers un appareil à objectif interchangeable, surtout si vous débutez en photographie. Cela vous offrira plus de possibilités au fur et à mesure que vous serez en train d’évoluer.

Les appareils photo bridges

Physiquement, ils ressemblent à des reflex, mais les appareils photo bridges sont plus proches des compacts. Il faut souligner par exemple le fait qu’ici, les objectifs ne sont pas interchangeables aussi. On distingue aussi les bridges entrée de gamme et des bridges experts.

À mi-chemin entre le compact et le reflex, les bridges sont caractérisés par un objectif fixe, mais avec un zoom plus puissant. Et même si sur le papier, ce sont les appareils vers lesquels il faut se tourner quand on débute, soulignons que la qualité n’est pas vraiment leur fort. Cela est notamment dû à son objectif. Pour faire simple, retenez qu’en photographie, un objectif polyvalent ne permet pas d’obtenir la même qualité sur toute la plage focale.

Si vous souhaitez vraiment évoluer dans le domaine de la photographie, idéalement un bridge n’est pas un investissement intéressant.

Budget à prévoir ici, entre 200 à 750 €.

Les appareils photo reflex

Comparativement aux deux autres types d’appareils photo, le reflex se distingue déjà par le fait qu’il est composé de 2 parties :

le boîtier : la partie qu’on tient en main et au niveau de laquelle se trouvent le déclencheur, l’écran, les boutons de réglage, les connectivités…

l’objectif qui sera monté sur le boîtier pour prendre des photos ou vidéos. Soulignons qu’en fonction du type d’objectif monté, le rendu final ne sera pas le même. L’objectif idéal pour un portrait ne le sera forcément pas pour prendre un petit insecte posé sur une fleur.

Les deux grandes composantes d’un appareil photo reflex étant indépendantes, vous pourrez donc investir dans différents objectifs, en fonction de vos projets. Toutefois, il faut souligner que d’un objectif à un autre, vous pourriez être amené à dépenser une vraie fortune. Au début et tant qu’il est de bonne qualité, vous pouvez vous contenter de celui qui est livré avec votre nouvel appareil photo.

Pour un appareil photo reflex, le budget minimum à prévoir est de 400 €.

Les appareils photo hybrides

Encore appelés compacts à objectifs interchangeables, les hybrides sont des appareils conçus avec l’idée de cumuler les avantages des reflex à ceux des compacts. Autrement dit, il est question de proposer des dispositifs de petite taille, faible poids, mais avec un grand capteur, des objectifs interchangeables… et une bonne qualité d’image.

Ensuite, il faut souligner que le viseur d’un appareil photo hybride est électronique. Ce qui lui permet de retransmettre en temps réel l’image qu’il voit, tout en tenant compte des réglages effectués pour la prise. Vous aurez donc la possibilité de visualiser en direct le rendu souhaité (voir directement en noir et blanc par exemple).

Et comme c’est le cas avec les reflex, les hybrides donnent aussi accès à d’intéressantes fonctionnalités. Par contre, en matière d’autonomie, ils sont moins fiables que les reflex.

Le minimum à prévoir pour s’offrir un hybride est de 400 €.

Au final, si on considère que pour un débutant l’utilisation d’un appareil photo doit être polyvalente, il serait donc préférable de se tourner vers un reflex ou un hybride, notamment pour leurs capteurs assez grands. En effet, selon plusieurs spécialistes, c’est au niveau de la taille physique (et non en termes de mégapixels) que la qualité sera suffisamment supérieure à celle d’un smartphone. C’est donc là un détail important qui va rendre encore plus pertinent l’achat de l’appareil photo.

Les principaux critères à prendre en compte

Maintenant que vous en savez plus sur les différents types d’appareils photo qui existent et que vous avez déjà également eu à définir vos besoins, passions aux principaux critères à prendre en compte au cours de vos recherches. En gros, il s’agira :

de la taille du capteur : nous vous le disions un peu plus haut, de la taille (physique) du capteur de votre appareil photo va dépendre la qualité des images, la polyvalence de l’appareil et surtout les possibilités créatives que vous serez en mesure d’exploiter. Grâce à un grand capteur, vous pourrez par exemple réaliser un flou d’arrière-plan bien esthétique. Vous aurez également un meilleur rendu en basse lumière et une grande dynamique pour mieux gérer les situations de lumière très contrastées. Dans l’ordre décroissant, on pourrait qualifier de grand capteur tous ceux qui sont « Full Frame », « APS-C » et « Micro 4/3 ».

des modes créatifs : ce qui rend encore plus intéressant un appareil photo par rapport à un smartphone, c’est aussi la possibilité d’effectuer certains réglages précis. On peut citer par exemple l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO ou encore la balance des blancs. Ces réglages vous seront très utiles pour obtenir des images de très bonne qualité. Il faudra donc privilégier les appareils qui vous donnent accès aux modes créatifs : Programme, Priorité à l’ouverture, Priorité à la vitesse, Manuel.

de la prise en charge du format RAW : sans entrer dans les détails, retenez que le format RAW est aujourd’hui très important pour la qualité finale des images que vous aurez à prendre avec votre appareil. Et comme indiqué plus haut, la plupart des reflex et hybrides offrent la prise en charge du RAW ; ce qui n’est pas toujours le cas avec les bridges et les compacts.

Passons maintenant à l’achat…

Avec toutes ces informations, la prise de décision sera beaucoup plus facile et même rapide. Vous pourrez à cet effet utiliser par exemple des comparateurs en ligne. Il suffit de renseigner les critères les plus importants pour vous, un budget minimum et un budget maximum pour avoir des propositions. Plus vos critères seront bien spécifiques, plus facile sera le choix.

En ce qui concerne votre budget, si vous avez plus de 400 € à consacrer à ce projet d’achat d’appareil photo, le mieux serait de miser sur un reflex ou un hybride. Avec ces deux types, même s’il s’agit d’un modèle entrée de gamme, vous allez pouvoir obtenir de très beaux clichés, avec les bons accessoires et un peu de pratique. Avec 300 à 400 €, vous pourrez même avoir un reflex ou un hybride en occasion qui fonctionne bien et parfait pour débuter. En dessous de ça, il faudra donc vous tourner vers des compacts. Mais, prenez le temps de bien faire vos recherches afin de sélectionner un bon modèle.

Pour ce qui est de l’objectif à choisir, sachez qu’il s’agit d’un sujet assez vaste qu’on ne saurait traiter en entier dans cet article. Toutefois, retenez que le choix pour un débutant va surtout dépendre de votre budget et de ce que vous comptez faire. Si votre budget est limité, vous pouvez commencer avec l’objectif inclus (généralement un 18-55 mm) dans le kit de votre nouvel appareil photo. Même s’il est limité, il vous permettra quand même de vous lancer dans le monde merveilleux de la photographie. Vous pourrez tester plein de trucs avant de vous décider à passer vers un objectif plus performant.

Par contre, si dès le début votre budget vous le permet, n’hésitez pas à prendre un objectif plus évolué que celui du kit. Il faut que celui-ci soit du même genre que le focale, 12-50 mm sur micro 4/3 par exemple ou 17-50 mm sur APS-C. Privilégiez également les objectifs avec une grande ouverture maximale (f/2.8, par exemple).