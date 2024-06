Documentaire



Hubert Gay-Couttet, journaliste, grand reporter et aujourd’hui jeune retraité, nous emmène, photos en main, sur les traces de ses aïeux, pionniers visionnaires de la photographie de montagne depuis plus d’un siècle. Voyage dans le massif du Mont-Blanc d’hier et d’aujourd’hui. Un documentaire de Pascal Magnin pour Passe-moi les jumelles.