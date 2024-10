Article

Le célèbre auteur-compositeur-interprète français, Nicolas Peyrac, surprend une fois de plus son public en ajoutant une nouvelle corde à son arc artistique. Avec la sortie de son livre de photographies So Far Away, Peyrac s’affirme comme un artiste complet, capable de capturer l’émotion non seulement à travers la musique, mais aussi à travers l’image. Ce projet visuel et littéraire est une ode à la beauté du monde et à la nostalgie de l’enfance.

Un parcours d’artiste aux multiples facettes

Né Jean-Jacques Tazartez le 6 octobre 1949, Nicolas Peyrac a connu le succès dans les années 1970 avec des titres emblématiques comme So Far Away from L.A. et Je pars. Sa carrière musicale, riche de 23 albums, lui a permis de toucher plusieurs générations grâce à ses textes poétiques, sincères et profondément humains. Artiste engagé et sensible, il a su traduire ses émotions et ses réflexions à travers la chanson, marquant durablement le paysage musical français.

Mais Peyrac ne s’est jamais limité à une seule forme d’expression artistique. Passionné de littérature et d’écriture, il a également publié plusieurs romans, dans lesquels son sens aigu de la narration se fait sentir. Aujourd’hui, il continue de surprendre en se tournant vers la photographie, une discipline qui lui permet d’explorer encore davantage la beauté du monde et la profondeur des émotions humaines.

So Far Away : un recueil poétique visuel

La sortie de So Far Away, prévue pour le 1er octobre 2024 aux éditions Ramsay, marque une nouvelle étape dans la carrière de Nicolas Peyrac. Ce livre de 180 pages, au prix de 35 euros, propose un recueil de photographies prises lors des nombreux voyages de l’artiste à travers le monde. Mais il ne s’agit pas de simples clichés : chaque image est accompagnée d’un texte sensible et poétique, écrit par Peyrac lui-même.

Ces mots, empreints d’une émotion sincère, révèlent la profondeur de son regard et de ses ressentis face aux paysages qu’il immortalise. De la lumière à l’instant figé, Nicolas Peyrac nous fait découvrir le monde à travers ses yeux d’artiste, tout en laissant une grande place à l’introspection.

Un retour aux sources et une quête de sens

Ce livre est également un retour aux sources pour l’artiste, notamment à la Bretagne, région de son enfance, qui inspire une grande partie des photographies de So Far Away. La mer, les paysages sauvages et la nostalgie de ces terres bretonnes se retrouvent à travers les pages du livre, faisant écho à une recherche de simplicité et de pureté.

Peyrac nous invite à un voyage, à une réflexion sur la beauté éphémère du monde et sur le temps qui passe. Ce livre est une véritable célébration de ces moments fugaces que l’artiste capture avec son appareil photo, offrant une nouvelle facette de sa sensibilité artistique.

Un artiste qui continue d’évoluer

Avec So Far Away, Nicolas Peyrac prouve qu’il est un créateur en perpétuelle évolution. Si ses chansons ont touché des millions de personnes, ses photographies et ses textes poétiques ne manqueront pas d’émouvoir un nouveau public. Ce livre est un incontournable pour les amateurs d’art et de photographie, mais aussi pour ceux qui suivent de près la carrière d’un artiste dont la créativité semble infinie.

Pour découvrir So Far Away, rendez-vous en librairie à partir du 1er octobre 2024.

https://oppenheimermedia.com/cp-so-far-away-nicolas-peyrac/