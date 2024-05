Documentaire



S’il est aujourd’hui possible de donner corps à ses fantasmes sur Photoshop, le japonais Kensuke Koike et la biélorusse Masha Svyatogor clament haut et fort la gloire du papier. Les deux artistes réorganisent, réharmonisent et détricottent le sens des photos de famille, de publicité, portraits de stars ou de propagande : tout est bon lorsqu’il s’agit de se jouer des images.