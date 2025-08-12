Ressources Dans la même catégorie

Article Fichier Non Disponible Le Pays Où Le Ciel Est Toujours Bleu (POCTB), Orléans, France Le Pays Où Le Ciel Est Toujours Bleu...

Documentaire Artisan keycaps : pimp my keyboard ! Finis les claviers plan-plan tout plat qui ne se tripotent pas ! Aujourd’hui, l’arme des hackers se pare de...

Documentaire Urbex : les théâtres fantômes de Marchand & Meffre Depuis 2002, Yves Marchand & Romain Meffre photographient les ruines contemporaines. Entre 2005 et 2009, le duo français part...

Conférence Et l’émotion dans tout ça ? La photographie est bien plus qu’une simple capture d’image ; elle est le miroir de l’âme humaine et un...

Conférence L’aventure de la belle époque – Vers la caricature Cette troisième conférence fait place aux réactions critiques suite au déferlement des images dans l’espace public. « Des images...

Conférence Hergé et l’art de la bande dessinée Tintin est né en 1929 sous le crayon du dessinateur et scénariste belge Hergé. De l’Amérique à l’Asie en...

Article Nicolas Peyrac : un voyage entre musique et photographie avec So Far Away Le célèbre auteur-compositeur-interprète français, Nicolas Peyrac, surprend une fois de plus son public en ajoutant une nouvelle corde à...

Documentaire Moine et calligraphe, il partage son savoir dans une abbaye millénaire L’art de la calligraphie, enraciné dans l’histoire monastique, a trouvé en Père Jean-Sébastien un gardien dévoué. La vie de...

Documentaire Avec ou sans filtre – Christian Simonpietri Fascinant destin que celui de Christian Simonpietri. Sommé de se rendre à Saïgon pour poursuivre l’œuvre paternelle dans le...

Documentaire Les autochromes… et la lumière fut Chez les Lumière, s’il est bien une invention de famille considérée comme une révolution universelle, c’est l’autochrome. Alors que...

Documentaire Virus, le regard des photographes Depuis le premier confinement de Mars 2020, les photojournalistes ont tenté de capter la puissance de l’invisible à travers...

Article Posteroo.com : votre boutique en ligne d’affiches d’art et de travel posters Dans un monde où la décoration intérieure prend une place de plus en plus importante, trouver des éléments uniques...

Article Pourquoi Adobe Illustrator est le meilleur outil de création graphique Si tu fais un peu de design ou que tu veux te lancer dans la création graphique, tu as...

Article L’Art IA : innovation technologique et responsabilité éthique Le domaine créatif numérique a été profondément transformé par l’avènement des technologies d’art IA capables de générer des contenus visuels...

Documentaire L’atelier secret de Monique Félix, une vie dédiée aux livres pour enfants Monique Félix illustre des livres pour enfants et depuis plus de 50 ans, ses dessins enchantent des générations de...

Documentaire Avec ou sans filtre – Jean-Pierre Fleury Les hommes sont comme les arbres, ils ont des racines aux semelles. Le fondateur du magazine « Histoires Naturelles » et...

Documentaire Martha Cooper, photographe adulée et passionnée Depuis des décennies, Martha Cooper immortalise les graffitis new-yorkais. Retour sur le parcours d’une photographe qui continue d’inspirer les...