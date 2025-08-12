« Je suis le photographe des bidons de lait », voici comment Gérard Benoit à la Guillaume se présente à ses interlocuteurs. La démarche artistique du personnage est atypique, tout comme son nom venu d’un autre temps. L’idée qui a fait sa gloire est de coloniser des paysages en mettant en scène des boilles à lait. Pas une ou deux boilles mais plus de 300 qu’il aligne au gré des saisons en pleine nature, en ville ou dans des déserts. Des installations éphémères qui donnent lieu à des prises de vue photographiques et par la suite à des cartes postales. Un reportage atypique de Passe-moi les jumelles, rythmé aux sons de 300 boilles à lait, signé Dominique Clément.