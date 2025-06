Conférence

Tintin est né en 1929 sous le crayon du dessinateur et scénariste belge Hergé. De l’Amérique à l’Asie en passant par la lune, les aventures du jeune héros intrépide ne cessent de séduire enfants comme adultes, génération après génération. Bien qu’issu d’un milieu conservateur et ayant peu voyagé, Hergé est parvenu à créer un personnage aux valeurs universelles dont les aventures restent intemporelles. Traversez le 20ème siècle et plongez dans l’univers fascinant d’Hergé lors de cette conférence animée par Benoît Peeters, écrivain, scénariste et spécialiste de la célèbre bande-dessinée.